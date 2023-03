IWH erhöht Wachstumsprognose für 2023

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat seine Konjunkturprognose für dieses Jahr erhöht und erwartet nun ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,4 Prozent. Im Dezember vergangenen Jahres war das Institut noch von einer Stagnation ausgegangen. "Der im vergangenen Herbst erwartete deutliche Einbruch der deutschen Wirtschaft ist ausgeblieben, denn die Gasversorgungslage hat sich entspannt", erklärten die Ökonomen. "Doch wegen hoher Inflation, gestiegener Realzinsen und rückläufiger Realeinkommen dürfte die Konjunktur schwach bleiben."

Für 2024 erwartete das IWH unverändert ein Wachstum von 1,9 Prozent. Die Inflationsrate sagte das IWH mit 5,8 Prozent in diesem und 3,5 Prozent im kommenden Jahr voraus. Am Arbeitsmarkt erwartete das Institut einen leichten Anstieg der Zahl der Arbeitslosen auf 2,494 Millionen und der Quote auf 5,4 Prozent in diesem Jahr und prognostizierte für kommendes Jahr eine Arbeitslosenzahl von 2,473 Millionen und eine Quote von weiterhin 5,4 Prozent.

Im Schlussquartal 2022 sei das BIP um 0,4 Prozent gesunken, für Anfang dieses Jahres deuteten Frühindikatoren aber auf einen leichten Zuwachs hin, und die Unternehmen hätten die Beschäftigung bis zuletzt weiter ausgeweitet. Die europäischen Energie- und vor allem Gaspreise seien von ihren Rekordwerten vom Spätsommer 2022 drastisch gefallen. "Der Terms-of-Trade-Schock für die deutsche Wirtschaft fiel damit viel milder aus als erwartet", so das IWH. Auf eine Rationierung von Gas habe verzichtet werden können, auch weil Unternehmen und private Haushalte ihren Verbrauch von teurer gewordenem Erdgas deutlich reduziert hätten.

Kosten für Energie immer noch deutlich erhöht

Zudem sei nicht zuletzt wegen der raschen Installation von LNG-Terminals das Risiko einer Gaskrise für den Winter 2023/2024 deutlich gesunken. Die Gas- und Strompreise für private Haus-halte dürften im Schnitt in diesem Jahr niedriger oder nur wenig höher liegen als die Preise, die der Staat für 80 Prozent der vom einzelnen Haushalt zuletzt verbrauchten Menge garantiere, sagten die Ökonomen voraus. "Und doch dürfte die Konjunktur schwach bleiben", erklärte IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller. "Trotz ihres Rückgangs sind die Kosten für Energie immer noch deutlich höher als vor Beginn der Gasknappheit in Europa im Sommer 2021."

Im verarbeitenden Gewerbe werde deshalb zurzeit manches in der Herstellung energieintensive Gut wegen fehlender Wirtschaftlichkeit nicht in Deutschland produziert, sondern importiert. Zudem habe die Inflation auch ohne Energie- und Nahrungsmittelkomponente Anfang 2023 einen Höchststand erreicht, und die real verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte sänken.

"Zur Bekämpfung der Inflation zieht die Europäische Zentralbank (EZB) die geldpolitischen Zügel kräftig an, und die höheren Finanzierungskosten verschärfen die Kostenkrise am Bau", sagte Holtemöller. Impulse von der Nachfrage aus dem Aus-land seien kaum zu erwarten, denn die Weltwirtschaft befinde sich im Abschwung. Für das Jahr 2023 bestehe zwar die Chance, dass sich das Exportgeschäft mit China nach Ende der dortigen Lockdowns wieder belebe, mit den USA dürfte aber ein anderer großer Absatzmarkt für deutsche Exporteure in eine Rezession geraten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2023 07:00 ET (11:00 GMT)