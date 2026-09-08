|
08.09.2026 12:51:38
IWH: Firmeninsolvenzen sinken im August - aber mehr Betroffene
HALLE (dpa-AFX) - Die Zahl der Insolvenzen ist in Deutschland im August leicht gesunken. Laut dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) gab es verglichen mit Juli einen Rückgang um zehn Prozent. Das Institut geht jedoch davon aus, dass Firmenpleiten in den kommenden Monaten wieder zunehmen werden. Allgemein blieben die Insolvenzen auf einem hohen Niveau.
Im Vergleich zum August 2025 etwa habe es neun Prozent mehr Insolvenzen gegeben. Verglichen mit dem August-Durchschnitt in den Jahren 2016 bis 2019 liege die aktuelle Zahl sogar um 63 Prozent höher. "Nach den absoluten Höchstwerten der vergangenen Monate ist der Rückgang der Insolvenzzahlen im August eher eine Verschnaufpause als eine Entwarnung", erläuterte der Leiter der IWH-Insolvenzforschung, Steffen Müller. Das IWH rechnet demnach in den kommenden Monaten wieder mit steigenden Insolvenzzahlen.
Mehr Arbeitsplätze betroffen
Laut einer Hochrechnung des IWH waren im August außerdem mehr Arbeitsplätze von Firmenpleiten betroffen als in den Vormonaten. Insgesamt stieg die Zahl der betroffenen Beschäftigten um 33 Prozent im Vergleich zum Juli./jdk/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.