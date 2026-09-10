IX Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IX Acquisition A hat am 08.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at