IX Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IX Acquisition A lud am 23.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IX Acquisition A ein EPS von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at