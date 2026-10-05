iX Biopharma Aktie
WKN DE: A14398 / ISIN: SG1BD9000009
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05.10.2026 03:09:27
iX Biopharma converts US$1.2 million debt to shares to preserve cash for US expansion
Company has US$41 million contract from US government to fund its patented pain management drugWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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