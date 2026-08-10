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10.08.2026 06:31:29
IX Knowledge präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
IX Knowledge hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 46,91 JPY. Im letzten Jahr hatte IX Knowledge einen Gewinn von 51,17 JPY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat IX Knowledge 6,15 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,31 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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