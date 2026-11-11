11.11.2026 06:31:29

IX Knowledge präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IX Knowledge hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 40,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,04 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,40 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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