IX Knowledge stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

IX Knowledge hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,61 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IX Knowledge ein EPS von 24,21 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,02 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 179,22 JPY gegenüber 138,72 JPY je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat IX Knowledge in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,35 Milliarden JPY im Vergleich zu 22,83 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at