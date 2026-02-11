IX Knowledge verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IX Knowledge äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 49,52 JPY. Im letzten Jahr hatte IX Knowledge einen Gewinn von 44,68 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,97 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at