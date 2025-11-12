IX Knowledge vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IX Knowledge hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34,92 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 34,60 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 6,04 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at