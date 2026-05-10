International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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10.05.2026 14:00:03
IXUS vs. IEMG: One International ETF Covers the World, the Other Focuses on Its Fastest-Growing Corner
The iShares Core MSCI Total International Stock ETF (NASDAQ:IXUS) provides broad global exposure, whereas the iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:IEMG) targets specific growth and volatility within developing economies.Both funds offer low-cost access to non-U.S. equities, yet they serve different roles in a portfolio. While IXUS covers the entire international landscape, IEMG focuses exclusively on emerging markets, leading to distinct risk profiles and sector concentrations for investors looking to diversify outside domestic borders.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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