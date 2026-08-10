International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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10.08.2026 20:24:01
IXUS vs IEMG: Which International ETF Fits Your Portfolio in 2026?
While iShares Core MSCI Total International Stock ETF (NASDAQ:IXUS) offers broad exposure across developed and emerging non-U.S. markets, iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:IEMG) focuses exclusively on developing economies with a notable concentration in the technology sector.These two funds represent different tiers of international exposure for long-term investors. The total international fund provides a "one-stop" solution for non-U.S. equities, including stable developed markets like Japan. In contrast, the emerging markets fund targets higher potential growth in developing nations. The assets under management (AUM) for these funds reflect their popularity among institutional and retail investors alike.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the close of trading on August 6.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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