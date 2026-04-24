Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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24.04.2026 13:56:19
IYK Offers Broader Consumer Staples Exposure Than FTXG
Both iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK) and First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG) target the U.S. consumer staples sector, but they differ in breadth, cost, and trading characteristics. IYK stands out for its lower cost, deeper liquidity, and milder historical drawdowns, while FTXG is more narrowly focused and may appeal to investors seeking a pure-play food and beverage tilt.This comparison unpacks their performance, portfolio makeup, and practical considerations to help investors decide which may better suit their needs.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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