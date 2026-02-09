Iykot Hitech Toolroom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Iykot Hitech Toolroom lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Iykot Hitech Toolroom ein EPS von -0,150 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 75,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at