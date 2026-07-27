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27.07.2026 06:31:29
Iykot Hitech Toolroom hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Iykot Hitech Toolroom hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -0,39 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,310 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Iykot Hitech Toolroom mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 83,63 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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