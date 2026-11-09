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09.11.2026 06:31:29
Iykot Hitech Toolroom legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Iykot Hitech Toolroom präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,29 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Iykot Hitech Toolroom -0,360 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 85,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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