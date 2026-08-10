Iyogin: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Iyogin stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 84,77 JPY, nach 104,78 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Iyogin in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58,93 Milliarden JPY im Vergleich zu 54,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at