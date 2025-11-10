Iyogin präsentierte Quartalsergebnisse

Iyogin hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 42,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 43,49 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,47 Prozent zurück. Hier wurden 51,33 Milliarden JPY gegenüber 54,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at