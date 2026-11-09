Iyogin stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Iyogin hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 78,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 42,49 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Iyogin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 51,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at