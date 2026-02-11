|
Iyogin: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Iyogin gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 72,87 JPY. Im Vorjahresviertel waren 54,24 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 64,34 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 53,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
