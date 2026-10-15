IZAWA TOWEL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

IZAWA TOWEL hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

IZAWA TOWEL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,66 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27,67 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,86 Milliarden JPY – ein Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IZAWA TOWEL 2,47 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at