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15.07.2026 06:31:29
IZAWA TOWEL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
IZAWA TOWEL hat am 14.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 19,03 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IZAWA TOWEL noch ein Gewinn pro Aktie von -13,700 JPY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IZAWA TOWEL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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