IZEA Worldwide: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

IZEA Worldwide hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat IZEA Worldwide 5,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 36,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at