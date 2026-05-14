IZEA Worldwide verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IZEA Worldwide hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at