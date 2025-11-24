Izo-Blok präsentierte Quartalsergebnisse

Izo-Blok hat am 21.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Izo-Blok 0,910 PLN je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69,2 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,8 Millionen PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at