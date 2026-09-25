Izolacja-Jarocin zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Izolacja-Jarocin stellte am 23.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Izolacja-Jarocin vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 PLN je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,5 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Izolacja-Jarocin einen Umsatz von 7,0 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at