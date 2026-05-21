Izostal informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Izostal äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,49 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Izostal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 PLN in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Izostal im vergangenen Quartal 162,7 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 50,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Izostal 329,7 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at