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18.11.2026 06:31:28
Izostal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Izostal hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,06 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Izostal in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 62,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 116,4 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 307,6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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