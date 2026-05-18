Izu Shaboten Resort gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Izu Shaboten Resort gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,55 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,40 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 45,41 JPY. Im Vorjahr waren 49,66 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5,59 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,49 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at