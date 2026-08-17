Izu Shaboten Resort: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Izu Shaboten Resort veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Izu Shaboten Resort mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at