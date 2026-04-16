Izumi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Izumi hat am 14.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 27,14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,280 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 152,33 Milliarden JPY gegenüber 150,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 79,40 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Izumi ein EPS von 55,53 JPY je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 569,31 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 524,14 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at