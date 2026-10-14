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14.10.2026 06:31:29
Izumi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Izumi präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,04 JPY je Aktie generiert.
Izumi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143,13 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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