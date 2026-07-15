Izumi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Izumi hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Izumi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,55 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 18,97 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Izumi 140,31 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 136,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at