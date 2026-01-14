|
Izumi: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Izumi veröffentlichte am 13.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 42,74 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 51,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Izumi mit einem Umsatz von insgesamt 135,95 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 134,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,01 Prozent gesteigert.
