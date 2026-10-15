Izutsuya: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Izutsuya hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 JPY gegenüber 2,87 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,42 Prozent zurück. Hier wurden 5,33 Milliarden JPY gegenüber 5,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at