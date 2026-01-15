Izutsuya stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Izutsuya hat am 14.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 9,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,55 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,79 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 5,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at