Izutsuya vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Izutsuya äußerte sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 40,19 JPY, nach 68,01 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,92 Prozent zurück. Hier wurden 5,98 Milliarden JPY gegenüber 6,16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 44,02 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Izutsuya 88,40 JPY je Aktie verdient.

Izutsuya hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 21,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at