|
13.04.2026 06:31:29
Izutsuya vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Izutsuya äußerte sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 40,19 JPY, nach 68,01 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,92 Prozent zurück. Hier wurden 5,98 Milliarden JPY gegenüber 6,16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 44,02 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Izutsuya 88,40 JPY je Aktie verdient.
Izutsuya hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 21,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.