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13.07.2026 06:31:29
Izutsuya veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Izutsuya hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 4,98 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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