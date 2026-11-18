J&J Snack Foods CorpShs Aktie
WKN: 876041 / ISIN: US4660321096
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18.11.2026 13:10:03
J&J Snack Foods Corp. Bottom Line Advances In Q4
(RTTNews) - J&J Snack Foods Corp. (JJSF) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $33.59 million, or $1.80 per share. This compares with $11.38 million, or $0.58 per share, last year.
Excluding items, J&J Snack Foods Corp. reported adjusted earnings of $1.39 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.0% to $406.02 million from $410.24 million last year.
J&J Snack Foods Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $33.59 Mln. vs. $11.38 Mln. last year. -EPS: $1.80 vs. $0.58 last year. -Revenue: $406.02 Mln vs. $410.24 Mln last year.
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