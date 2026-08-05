J&J Snack Foods CorpShs Aktie

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WKN: 876041 / ISIN: US4660321096

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05.08.2026 13:13:31

J&J Snack Foods Corp. Q3 Income Retreats

(RTTNews) - J&J Snack Foods Corp. (JJSF) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $35.33 million, or $1.88 per share. This compares with $44.24 million, or $2.26 per share, last year.

Excluding items, J&J Snack Foods Corp. reported adjusted earnings of $1.96 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 6.2% to $425.96 million from $454.29 million last year.

J&J Snack Foods Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $35.33 Mln. vs. $44.24 Mln. last year. -EPS: $1.88 vs. $2.26 last year. -Revenue: $425.96 Mln vs. $454.29 Mln last year.

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