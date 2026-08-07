J&J Snack Foods hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

J&J Snack Foods hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,24 Prozent zurück. Hier wurden 426,0 Millionen USD gegenüber 454,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at