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19.11.2026 06:31:28
J&J Snack Foods präsentierte Quartalsergebnisse
J&J Snack Foods hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte J&J Snack Foods 0,580 USD je Aktie eingenommen.
J&J Snack Foods hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 406,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 410,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,78 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,52 Milliarden USD, gegenüber 1,58 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,96 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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