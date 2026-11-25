J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
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25.11.2026 05:01:49
J. M. Smucker: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fiscal 2027 second-quarter earnings call, held on Nov. 24, 2026, J. M. Smucker (NYSE:SJM) raised its full-year earnings guidance. For long-term investors, understanding how factory capacity constraints and commodity costs offset non-recurring gains provides a clear picture of underlying earnings power. Three takeaways from management explain where the business is headed.
Rapid demand for Uncrustables has exceeded current factory capacity, which caps back-half growth even as management accelerates expansion at its McCalla manufacturing plant.
Management raised full-year earnings guidance after receiving one-time green coffee tariff refunds and capturing steady base business growth during the quarter.
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|J. M. Smucker Co.
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|J-Holdings Corp
|72,00
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