J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
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28.08.2026 14:35:27
J. Safra Sarasin ernennt neuen Leiter Fondsprodukte
Beat Blattner übernimmt bei J. Safra Sarasin die Leitung der Fondsprodukte. Der Neuzugang ist der ehemalige Leiter Business Development für Nordeuropa und Grossbritannien bei UBS.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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