J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
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30.03.2026 07:04:03
J. Safra Sarasin steigert Gewinn und schlägt neues Kapitel auf
Die Privatbankengruppe wächst 2025 weiter profitabel, stärkt ihre Kapitalbasis und setzt mit dem Saxo-Merger ein klares Signal für die strategische Weiterentwicklung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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