J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
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03.11.2026 11:10:30
J. Stern & Co. schliesst Zusammenschluss mit Genfer Vermögensverwalter ab
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Der unabhängige Vermögensverwalter J. Stern & Co. hat die Übernahme des Genfer Asset Managers bvo capital abgeschlossen. Nach der Genehmigung durch die Finanzmarktaufsicht Finma baut die Gruppe damit ihre Präsenz in der Schweiz aus.
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