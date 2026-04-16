J.B. Hunt Transportation Services Aktie
WKN: 885365 / ISIN: US4456581077
|
16.04.2026 07:18:55
J.B. Hunt Transport Services Earnings Up In Q1
(RTTNews) - J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT), on Thursday, reported its net income increased in the first quarter compared with the previous year despite challenging winter weather and elevated demand across the business.
For the first quarter, net income increased to $141.55 million from $117.74 million in the prior year.
Earnings per share were $1.49 versus $1.17 last year.
Operating income jumped to $207.05 million from $178.68 million in the previous year.
Revenue increased to $3.06 billion from $2.92 billion in the prior year.
On Wednesday, J.B. Hunt Transport Services closed trading, 2.37% lesser at $224.17 on the Nasdaq. In the overnight, the stock traded 0.59% higher at $225.50.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.
|
16.04.26
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
16.04.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
16.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
16.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
15.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JB Hunt Transportation Services-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.04.26
|Ausblick: JB Hunt Transportation Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|J.B. Hunt Transportation Services Inc.
|200,20
|3,95%