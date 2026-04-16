J-COM öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

J-COM hat am 13.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 17,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte J-COM 19,97 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat J-COM mit einem Umsatz von insgesamt 16,11 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at