J-COM stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

J-COM hat am 13.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

J-COM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,62 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,26 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,98 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at