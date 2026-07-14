J-COM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

J-COM hat sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 69,83 JPY, nach 66,39 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 19,29 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,35 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 121,34 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte J-COM 109,29 JPY je Aktie eingenommen.

J-COM hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 67,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 62,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at